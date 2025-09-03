Microsoft ha annunciato tre nuovi controller wireless Xbox in edizione speciale

Nello specifico parliamo dei controller Ice Breaker, Storm Breaker e Heart Breaker , ognuno caratterizzato da un design accattivante e una colorazione differente, più o meno vivace a seconda del modello. Condividono una scocca traslucida o semi-opaca, finiture cromatiche curate e un'estetica curata.

Quale vi piace di più?

Entrando più nel dettaglio, Ice Breaker si distingue per il suo look glaciale, con una finitura traslucida smerigliata che ricorda cristalli frammentati. Il design blu ghiaccio è arricchito da sfumature di tonalità di blu differenti per le levette analogiche, i pulsanti ABXY, impugnature testurizzate e una scocca frontale traslucida. Storm Breaker adotta una palette meno sgargiante, ma comunque d'impatto, mescolando nero, bianco, grigio e argento, con d-pad metallico la scocca frontale opaca. Infine, Heart Breaker è sicuramente il controller dal design più vivace e vistoso del trio. La parte frontale è semi-trasparente e presenta disegni con tonalità vivaci di rosa, viola e blu, che poi ritroviamo anche per levette analogiche e i pulsanti.

Come le colorazioni standard, anche tutti e tre i controller Xbox della linea breaker sono compatibili con Xbox Series X|S, Xbox One, PC, iOS e Android. Saranno disponibili nei negozi a partire da martedì 9 settembre, al prezzo consigliato di 79,99 euro. Se siete interessati, sono stati già aperti i preordini sul Microsoft Store a questo indirizzo.