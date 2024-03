Marathon: l'originale FPS di Bungie torna su Steam

Mentre il nuovo Marathon è in sviluppo, anche il vecchio titolo originale di Bungie torna sul mercato con una nuova uscita su Steam, portando un classico degli FPS di fronte a un nuovo pubblico proprio in vista del rilancio del franchise con il nuovo gioco in arrivo.

C'è da dire che la trilogia di Marathon è già disponibile liberamente per tutti attraverso il progetto Alpeh One, che di fatto ha messo a disposizione ormai da anni il codice sorgente dei tre capitoli originali come freeware, ma un lancio su Steam, magari con supporto per le varie funzionalità della piattaforma Valve come riferito nella pagina ufficiale, potrebbe avere una visibilità ben diversa.

Si tratta del gioco che ha fatto conoscere Bungie al mondo: uno sparatutto in prima persona ad ambientazione fantascientifica che si presentava decisamente avanzato in termini tecnici e anche molto originale come meccaniche e ambientazione all'epoca dal lancio.