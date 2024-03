Halo Infinite: il grosso Update di Marzo è previsto per la prossima settimana

Per iniziare, uno dei principali elementi dell'update riguarda il networking, con un miglioramento generale all'infrastruttura che gestisce la connessione e il multiplayer online, ovvero una delle caratteristiche fondamentali per l'esperienza di gioco.

343 Industries ha pianificato un importante aggiornamento ad Halo Infinite in arrivo la prossima settimana , questo posto al di fuori del piano di "Operazioni" attraverso il quale arrivano ora la maggior parte dei contenuti nuovi per il gioco.

Continua l'evoluzione di Halo Infinite

Una scena dalla mappa Prism di Halo Infinite

Le modifiche dovrebbero migliorare la stabilità del sistema, evitando problemi di mancata sincronizzazione e caduta dalle partite, rendendo l'esperienza multiplayer più stabile e soddisfacente.

Per quanto riguarda il cheating, l'update del 19 marzo introdurrà l'Easy Anti-Cheat, un sistema che monitora i file di gioco di Halo Infinite per assicurarsi che si tratti di un software integro e senza implementazioni esterne come quelle che possono derivare dall'applicazione di sistemi di cheat di terze parti.

Con l'update arrivare anche una nuova playlist per la modalità Squad Battle, con l'introduzione di sette mappe provenienti da alcune delle migliori produzioni derivate dalla Forgia, ovvero:

Perdition

Refuge

Timberland Evolved

Rendezvous

Gyre

Harvest

Behemoth

Particolarmente interessante sembra inoltre essere il Firefight Custom, che consente di personalizzare l'esperienza di Firefight in varie maniere, rimuovendo la necessità dell'impostazione in stile King of the Hill e aprendo dunque numerose possibilità per la Forgia, con la quale si potrà personalizzare al massimo l'esperienza di gioco anche in questa modalità.

Seguono poi numerose variazioni al bilanciamento delle armi e vari aggiornamenti in ambito di quality of life per i giocatori. Due settimane fa abbiamo visto il lancio dell'Operazione Cyber Showdown 3 in Halo Infinite.