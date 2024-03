Like a Dragon: Infinite Wealth, Danny Trejo reagisce allo scontro con il suo personaggio

Non è la prima volta per Danny Trejo

Possiamo dire che Danny Trejo è ormai ben abituato a partecipare alla realizzazione di videogiochi, e Infinite Wealth non rappresenta di certo il suo debutto in questo mondo, anzi è solo l'ultimo di una lunga serie di progetti che hanno coinvolto l'attore.

La sua prima volta è stata nel 2004 con Def Jam: Fight for NY, dove interpretava un nemico, mentre in Grand Theft Auto: Vice City e Vice City Stories ha prestato la sua voce al personaggio di Umberto Robina.

Dopo ulteriori lavori come doppiatore, Trejo è comparso nel 2021 all'interno del DLC tematico di Far Cry 6, Danny and Dani Vs. Everybody, per poi fare capolino anche all'interno di Olli Olli World prima di recitare in Infinite Wealth.