Fortnite: c'è un possibile nuovo cross-over veramente inaspettato in arrivo, per un rumor

In base all'account X Shiina, leaker considerato una sorta di punto di riferimento per quanto riguarda le novità in arrivo per Fortnite, potrebbe esserci un cross-over veramente inaspettato previsto per il gioco di Epic Games: si tratterebbe infatti di una collaborazione con The Binding of Isaac.

In base a quanto riferito dal leaker in questione, Epic Games si sarebbe messa in contatto con Edmund McMullen, celebre sviluppatore indie responsabile del particolare gioco roguelike in questione, per trovare un accordo attraverso il quale sviluppare la peculiare collaborazione con Fortnite.

Al momento, sembra che la questione sia ancora totalmente in fase di discussione, dunque non dovrebbe ancora esserci nulla di effettivamente pronto e i tempi di attesa potrebbero essere molto lunghi.