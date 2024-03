Star Wars Outlaws supporterà RTX Direct Illumination e RTGI

Il meglio delle tecnologie NVIDIA

Un'immagine tratta da Star Wars Outlaws

Come ha dichiarato NVIDIA: "RTX Direct Illumination è una tecnologia in grado di riconoscere i campioni di luce più significativi di Star Wars Outlaws e di proiettare le ombre in ray tracing con una simulazione fisica molto più accurata. Le prestazioni rimangono veloci grazie all'innovativo design di RTXDI e sulle GPU GeForce RTX 40 il ray tracing diventa ancora più rapido grazie agli RT Core di quarta generazione".

Fino a questo momento l'applicazione di RTXDI si è fermata a Cyberpunk 2077 nell'ambito degli aggiornamenti relativi al path tracing e al preset RT: Overdrive. Wildcard Studio ha poi annunciato l'implementazione di questa tecnologia in ARK: Survival Ascended.

Tobias Carlsson, Technical Director di Ubisoft, ha dichiarato: "Qui a Massive Entertainment, la creazione di mondi fa parte del nostro DNA e quale modo migliore di mostrare le nostre capacità se non quello di creare il primo gioco open world di Star Wars. Grazie alla presenza di luoghi differenti sparsi in tutta la galassia, sia iconici che inediti, i giocatori potranno sperimentare il mondo nascosto di Star Wars come mai prima d'ora. DLSS 3 offre le prestazioni necessarie per dare vita alla nostra visione e di supportare ulteriori funzionalità per il ray tracing, aiutando i giocatori a immergersi completamente nelle avventure di Kay Vess e Nix".

Come si può notare, Ubisoft non ha ancora parlato del supporto a DLSS 3.5 che porta in dote la Ray Reconstruction, forse perchè lo Snowdrop Engine è già equipaggiato di un proprio denoiser integrato, messo in mostra in Avatar: Frontiers of Pandora.