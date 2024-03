Rise of the Ronin, un video di gameplay mostra eliminazioni e infiltrazioni

Rise of the Ronin è stato mostrato da PlayStation con un nuovo video di gameplay ricco di eliminazioni e infiltrazioni: due elementi chiave dell'esperienza confezionata da Team Ninja in esclusiva per PS5.

A pochi giorni di distanza dal filmato con le possibilità esplorative del rampino, Rise of the Ronin mette in campo stavolta ulteriori meccaniche, come le uccisioni dall'alto mentre si vola con l'aliante e l'uso di spada, arco e frecce all'interno delle postazioni nemiche.

Le sequenze confermano lo spessore del sistema di combattimento del gioco, che ci metterà a disposizione numerose opzioni per poter affrontare i nostri avversari e portare a termine le missioni di una campagna che si preannuncia corposa.