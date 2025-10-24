Google trova una soluzione al problema delle pause durante le conversazioni vocali con Gemini

Nonostante la sua immensa conoscenza e la sua accuratezza nel trascrivere i comandi vocali, a Gemini manca la "pazienza" durante alcune conversazioni vocali, presupponendo che il silenzio significhi conclusione. Questa interruzione obbliga gli utenti a porre domande lunghe con la rapidità di un telecronista sportivo o, in alternativa, a ricorrere alla digitazione, vanificando la comodità dell'input vocale .

Google sta lavorando per risolvere un problema riscontrato dagli utenti che interagiscono con Gemini tramite comando vocale : il chatbot tende a interpretare una pausa prolungata nella conversazione come la fine della domanda , interrompendo l'utente prima che abbia finito di parlare.

Qual è la soluzione individuata da Google per risolvere il problema delle "pause" con Gemini?

Google ha individuato una soluzione semplice e intuitiva, scoperta nella versione 16.42.61 dell'app Google da Android Authority. Si tratta di una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di mantenere il microfono attivo e sbloccato manualmente, ignorando le pause naturali.

Il prompt della nuova funzionalità recita: "Premi a lungo il microfono per mantenerlo aperto." Una volta che il microfono è "bloccato," continuerà ad ascoltare finché l'utente non lo ferma. Quando il microfono è in modalità bloccata, l'icona del microfono si trasforma in un pulsante "stop"; un singolo tocco su di esso sblocca il microfono, termina la domanda e avvia l'elaborazione della risposta da parte di Gemini.