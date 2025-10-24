Nintendo Switch 2 ad un prezzo mai visto: approfittane, ne rimangono pochissime

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto allettante e interessante su Nintendo Switch 2 che viene messa in offerta con uno sconto attivo del 5% per un costo totale e finale di 447,20€. Sottolineiamo che, la console, è venduta e spedita da terze parti e non da Amazon e, al momento, in fase di scrittura di questo articolo, sono disponibili solo 7 copie.Puoi acquistare la console direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: La nuova console di casa Nintendo è stata lanciata sul mercato pochi mesi fa e ha già riscosso un enorme successo in termini di vendite, nonostante qualche perplessità iniziale relativa al costo elevato di lancio.
Ulteriori dettagli
Una delle innovazioni più sorprendenti riguarda i nuovi Joy-Con 2, i controller ridisegnati da zero per offrire maggiore precisione e versatilità. Oltre alla classica modalità wireless, i Joy-Con 2 si collegano alla console tramite connettori magnetici, garantendo una connessione stabile e immediata.
Sul fronte tecnico, la Switch 2 vanta un display LCD da 7,9 pollici, più grande e luminoso rispetto al modello precedente, capace di riprodurre immagini in Full HD (1080p) con colori vividi e contrasto migliorato. Collegata alla TV, la console può raggiungere una risoluzione fino a 4K con i titoli compatibili. Per ulteriori approfondimenti dai un'occhiata alla nostra recensione della console.