Nintendo Switch 2 ad un prezzo mai visto: approfittane, ne rimangono pochissime

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto allettante e interessante su Nintendo Switch 2 che viene messa in offerta con uno sconto attivo del 5% per un costo totale e finale di 447,20€. Sottolineiamo che, la console, è venduta e spedita da terze parti e non da Amazon e, al momento, in fase di scrittura di questo articolo, sono disponibili solo 7 copie.Puoi acquistare la console direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: La nuova console di casa Nintendo è stata lanciata sul mercato pochi mesi fa e ha già riscosso un enorme successo in termini di vendite, nonostante qualche perplessità iniziale relativa al costo elevato di lancio.