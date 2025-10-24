Clippy digievolve in Mico: un po' tutor, un po' confidente

Sono passati quasi trent'anni dall'arrivo di Clippy, quella simpatica graffetta che, oltre a darci quel pizzico di nostalgia, ci ricorda anche quanto stiamo invecchiando inesorabilmente. L'assistente virtuale di Microsoft, con i suoi occhi sgranati (forse un po' inquietanti) era tanto amato quanto odiato, a volte comparendo nei momenti meno opportuni o correggendoci senza che glielo avessimo chiesto. Ebbene, è giunto il tempo di aprire un nuovo capitolo dell'era tecnologica, e di cosa poteva trattarsi se non di un assistente rigorosamente basato sull'IA? Scopriamo meglio Mico e le sue funzionalità. Carino è carino, bisogna ammetterlo...