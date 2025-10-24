L’aggiornamento di Sora introduce cameo con i propri animali e altre funzioni social

L'app di generazione video di OpenAI, Sora, continua a riscuotere un successo non indifferente. In meno di un mese ha conquistato il primo posto negli Stati Uniti e in Canada, raggiungendo praticamente la vetta dell'App Store. Ebbene, OpenAI afferma che anche la versione Android dell'app arriverà a breve, sebbene non sia stato ancora specificato quando. Nel frattempo, sono stati però rivelati alcuni dettagli legati agli aggiornamenti in arrivo.

Le novità di Sora Secondo quanto riportato da Bill Peebles, responsabile di Sora, nei prossimi giorni arriveranno nuovi strumenti che consentiranno di generare video ancora più vari e divertenti. Tra questi troviamo la possibilità di inserire i propri animali domestici in un cameo. "Nei prossimi giorni saranno disponibili i cameo dei personaggi: potrai inserire il tuo cane, il tuo porcellino d'India, il tuo peluche preferito e praticamente qualsiasi altra cosa desideri. Potrai anche creare cameo dei personaggi generati direttamente dai tuoi video Sora", ha scritto su X. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Inoltre, verranno aggiunte alcune funzionalità per l'editing video, sebbene inizialmente siano limitate alla semplice unione di più clip. In futuro dovrebbero arrivare ulteriori strumenti.