L’aggiornamento di Sora introduce cameo con i propri animali e altre funzioni social

L'app di generazione video di OpenAI, Sora, continua a riscuotere un successo non indifferente. In meno di un mese ha conquistato il primo posto negli Stati Uniti e in Canada, raggiungendo praticamente la vetta dell'App Store. Ebbene, OpenAI afferma che anche la versione Android dell'app arriverà a breve, sebbene non sia stato ancora specificato quando. Nel frattempo, sono stati però rivelati alcuni dettagli legati agli aggiornamenti in arrivo.
Le novità di Sora
Secondo quanto riportato da Bill Peebles, responsabile di Sora, nei prossimi giorni arriveranno nuovi strumenti che consentiranno di generare video ancora più vari e divertenti. Tra questi troviamo la possibilità di inserire i propri animali domestici in un cameo. "Nei prossimi giorni saranno disponibili i cameo dei personaggi: potrai inserire il tuo cane, il tuo porcellino d'India, il tuo peluche preferito e praticamente qualsiasi altra cosa desideri. Potrai anche creare cameo dei personaggi generati direttamente dai tuoi video Sora", ha scritto su X.
Inoltre, verranno aggiunte alcune funzionalità per l'editing video, sebbene inizialmente siano limitate alla semplice unione di più clip. In futuro dovrebbero arrivare ulteriori strumenti.
Interfaccia e nuovi canali
OpenAI prevede ottimi riscontri per i cameo con i propri animali, proprio per questo motivo aggiornerà l'interfaccia in modo da mostrare i contenuti più popolari. Inoltre, è stato migliorato anche l'aspetto social, con l'introduzione di canali dedicati ai gruppi. Ciò dovrebbe rendere l'interazione ancora più semplice e immediata.
In ogni caso, ricordiamo che l'app è già presente su Play Store, se volete pre-registrarvi, ma al momento non è stata ancora rivelata una data di uscita ufficiale. Secondo quanto detto da Peebles "arriverà molto presto", quindi non ci resta che attendere ulteriori novità. Nel frattempo, OpenAI sta intensificando le misure di sicurezza contro i deepfake, dopo una serie di polemiche legate all'uso dell'immagine altrui senza consenso.