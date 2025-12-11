Il Galaxy Z TriFold può diventare un secondo monitor per il PC, grazie alla funzionalità dedicata

Qualche giorno fa è stato ufficialmente presentato il Galaxy Z TriFold, pieghevole a doppia cerniera di Samsung in grado di trasformarsi in un vero e proprio tablet. Oltre a Samsung DeX, con cui è possibile trasformare lo smartphone in una vera e propria workstation, il dispositivo è in grado di fungere anche da monitor secondario per il PC. Il foldable è stato presentato come il primo telefono a supportare DeX standalone, nonché in grado di supportare (come il Galaxy Tab S11) la modalità estesa per proiettare lo schermo del telefono su un monitor esterno. Ebbene, è possibile anche il contrario, quindi estendere lo schermo del PC al TriFold. Vediamo meglio i dettagli.
La funzione Second Screen
Come alcuni sapranno, la modalità Second Screen è presente sui tablet di fascia premium. Si tratta di una funzione che permette di trasformare il dispositivo in un vero e proprio monitor esterno wireless. Il collegamento avviene tramite Miracast, in modo da trasmettere i dati del display senza dover utilizzare cavi. È bene notare che l'app deve essere installata anche su PC (si può scaricare dallo store di Microsoft). Inoltre, se il PC e lo smartphone sono entrambi registrati con lo stesso account, potrete direttamente collegarvi da PC senza dover aprire la schermata dal telefono.
Assicuratevi di andare su Impostazioni > Sistema > Schermo e poi selezionare "Connetti a uno schermo wireless". Questa funzionalità è utile soprattutto per chi è in viaggio o per determinate esigenze deve utilizzare un display secondario, in modo da svolgere più attività contemporaneamente.
Il nuovo pieghevole
Il punto focale di questo smartphone è il display AMOLED che, una volta aperto completamente, somiglia a un vero e proprio tablet. Ciò significa poter sfruttare le varie funzioni migliorando e aumentando la produttività. Con Samsung DeX, inoltre, gli utenti potranno accedere fino a un massimo di quattro spazi di lavoro, ciascuno dei quali può eseguire cinque app contemporaneamente.
Il sistema di chiusura è caratterizzato da materiali di alta qualità in grado di resistere all'usura (200.000 piegature, quindi circa 100 volte al giorno per cinque anni). Se volete scoprire altri dettagli, in questo articolo trovate tutte le caratteristiche del TriFold.