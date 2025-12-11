Il Galaxy Z TriFold può diventare un secondo monitor per il PC, grazie alla funzionalità dedicata

Grazie alla funzione Second Screen, il TriFold è in grado di fungere anche da monitor secondario per il PC, agevolando chiunque abbia bisogno di svolgere più attività contemporaneamente.

Qualche giorno fa è stato ufficialmente presentato il Galaxy Z TriFold, pieghevole a doppia cerniera di Samsung in grado di trasformarsi in un vero e proprio tablet. Oltre a Samsung DeX, con cui è possibile trasformare lo smartphone in una vera e propria workstation, il dispositivo è in grado di fungere anche da monitor secondario per il PC. Il foldable è stato presentato come il primo telefono a supportare DeX standalone, nonché in grado di supportare (come il Galaxy Tab S11) la modalità estesa per proiettare lo schermo del telefono su un monitor esterno. Ebbene, è possibile anche il contrario, quindi estendere lo schermo del PC al TriFold. Vediamo meglio i dettagli.

La funzione Second Screen Come alcuni sapranno, la modalità Second Screen è presente sui tablet di fascia premium. Si tratta di una funzione che permette di trasformare il dispositivo in un vero e proprio monitor esterno wireless. Il collegamento avviene tramite Miracast, in modo da trasmettere i dati del display senza dover utilizzare cavi. È bene notare che l'app deve essere installata anche su PC (si può scaricare dallo store di Microsoft). Inoltre, se il PC e lo smartphone sono entrambi registrati con lo stesso account, potrete direttamente collegarvi da PC senza dover aprire la schermata dal telefono. La funzione Second Screen Assicuratevi di andare su Impostazioni > Sistema > Schermo e poi selezionare "Connetti a uno schermo wireless". Questa funzionalità è utile soprattutto per chi è in viaggio o per determinate esigenze deve utilizzare un display secondario, in modo da svolgere più attività contemporaneamente.