PS5 riceve un rilassante sfondo animato con audio ASMR per il Welcome Hub

L'idea del caminetto digitale è ormai piuttosto consolidata, con soluzioni simili che possono essere trovate anche come screen saver per PC, TV e dispositivi vari, ma in questo caso si tratta di un'iniziativa ufficiale di Sony per PS5.

Dopo lo sfondo che cambia in base alla stagione, in questo caso abbiamo a che fare con un tema in stile caminetto , con un bel fuoco animato che crepita utilizzando audio ASMR per incrementare l'effetto rilassante e accogliente della scena.

Sony ha messo a disposizione un nuovo sfondo animato con audio ASMR per il Welcome Hub di PS5 , e si tratta di una scelta particolarmente rilassante e anche a tema con la stagione invernale e le feste natalizie, dunque consigliata per questo periodo.

Una soluzione ideale per le feste natalizie

Per calarvi maggiormente nel clima invernale delle feste natalizie, può dunque essere una buona idea applicare questo nuovo sfondo per il Welcome Hub di PlayStation 5 e godervi un bel caminetto digitale, che può assumere anche dimensioni notevoli in base a quelle del display utilizzato.

Un'immagine del nuovo sfondo per il Welcome Hub di PS5

Nel caso abbiate la console in soggiorno e questo sia sprovvisto di un vero e proprio caminetto ufficiale, questo surrogato può dunque creare un effetto interessante, che si associa peraltro particolarmente bene ad albero di Natale e addobbi a tema.

Magari i simboli PlayStation posti davanti, oltre ai vari elementi dell'interfaccia della console potrebbero un po' rovinare l'effetto, ma è comunque un passo nella giusta direzione.

Notevole anche il crepitio della legna che arde, riprodotto con effetto ASMR e dunque particolarmente convincente e immedesimante. Questa nuova soluzione si inserisce in una spinta progressiva di Sony a voler evolvere il Welcome Hub con nuove soluzioni multimediali, anche per far diventare questi sfondi delle sorta di screen saver veri e propri da attivare quando la console resta inattiva.