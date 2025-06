Non sapete come rispondere a un messaggio? Niente paura: l'IA di WhatsApp vi aiuterà presto anche in questo

Dovete iniziare una conversazione ma volete qualche spunto per attaccare bottone in modo arguto? Avete ricevuto un messaggio importante e non sapete proprio cosa rispondere? Niente paura, WhatsApp sta lavorando alla soluzione perfetta per voi: l'ultimo aggiornamento beta per Android (versione 2.25.19.8), già disponibile attraverso il Google Play Store, ha infatti rivelato l'imminente introduzione di una funzionalità denominata "Aiuto Scrittura" .

Come funziona l'aiuto scrittura su WhatsApp

L'introduzione di "Aiuto Scrittura" non si limita a un semplice correttore ortografico, ma promette di agire come un vero e proprio assistente alla stesura, in grado di suggerire riformulazioni e adattamenti stilistici. Il tutto, secondo Meta, senza compromettere la privacy dell'utenza. Il pulsante dedicato all'aiuto scrittura apparirà infatti all'interno della tastiera emoji solo dopo aver attivato l'AI Private Processing attraverso le impostazioni dell'app.

La funzione Aiuto scrittura all'opera nella beta di WhatsApp (fonte: WAbetainfo)

A quel punto si può chiedere a Meta AI di correggere eventuali errori grammaticali o di riformulare un testo per migliorarne la chiarezza e la leggibilità. Tale capacità di auto-correzione e ottimizzazione si preannuncia particolarmente utile per chi desidera una comunicazione più curata e professionale, senza dover ricorrere a strumenti esterni.

Oltre alla correzione di base, "Aiuto Scrittura" offre una gamma di toni predefiniti per adattare il messaggio al contesto desiderato. Tra questi spicca il tono "Professionale", che consentirà di trasformare un testo informale in una comunicazione adatta a contesti lavorativi, mantenendo intatto il significato originale. Per le conversazioni più leggere e amichevoli, sarà disponibile il tono "Divertente", in grado di infondere umorismo ed elementi giocosi nel messaggio. Un'altra opzione di grande utilità sarà il tono "di supporto", che riformula i testi con un linguaggio più empatico e incoraggiante, ideale per esprimere conforto o motivazione.

Ogni tonalità proposta genererà, laddove possibile, almeno tre suggerimenti, offrendo all'utente la possibilità di selezionare, se lo vuole, l'opzione che meglio si allinea alle sue esigenze. Non si esclude che Whatsapp possa ampliare ulteriormente questa gamma di toni in futuro, garantendo una personalizzazione ancora più profonda dell'esperienza di messaggistica. E così quando riceverete un bel messaggio in un momento difficile potrete ringraziare Meta e il buon Mark Zuckerberg per avervi migliorato la giornata.

Ovviamente chi lo desidera potrà anche fornire feedback sui messaggi generati da "Aiuto Scrittura". Tale processo di feedback è anch'esso interamente privato: né il messaggio originale né la versione migliorata vengono condivisi con Whatsapp o Meta. Viene trasmesso unicamente il feedback stesso, assicurando che nessun contenuto personale abbandoni il dispositivo dell'utente.

La funzione "Aiuto Scrittura", supportata dall'Elaborazione Privata dell'IA, per l'ottimizzazione dei messaggi si trova attualmente in fase di sviluppo e la sua implementazione definitiva avverrà con un futuro aggiornamento. Voi che cosa ne pensate? Siete felici di questa novità? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.