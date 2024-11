WhatsApp introduce le trascrizioni dei vocali: arriva anche l'italiano, ma non ovunque

Gli utenti di WhatsApp a breve potranno finalmente sfruttare una nuova funzione di trascrizione dei messaggi vocali, ideata per migliorare l'esperienza d'uso della piattaforma, soprattutto in situazioni complicate. In un'era in cui la comunicazione digitale è fondamentale, questa funzione offre una soluzione semplice per chi non può ascoltare i messaggi vocali a causa di ambienti rumorosi o di altri impedimenti. Con questa novità, sarà possibile seguire ogni conversazione, anche in mobilità.