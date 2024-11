Xbox Game Pass: la panoramica sui giochi della seconda metà di novembre, con S.T.A.L.K.E.R. 2 e gli altri

Siamo giunti alla seconda metà di novembre e ci troviamo nella strana situazione di vedere due grosse uscite posizionate praticamente a distanza di 24 ore una dall'altra, con anche un altro titolo di sicuro interesse incastrato nel mezzo. Microsoft non è nuova a situazioni di questo genere, con una pianificazione quantomeno bizzarra delle uscite, ma quel che è certo è che gli abbonati a Game Pass hanno di che godere in quest'ultima parte del 2024, con il solo problema di trovare lo spazio su SSD per installare tutto e, ovviamente, il tempo di giocare. Senza dimenticare che Indiana Jones e l'Antico Cerchio si profila già all'orizzonte. Microsoft Flight Simulator 2024, infatti, è arrivato nei negozi poche ore prima di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: si tratta di una situazione veramente peculiare, considerando anche come a entrambi avrebbe potuto fare comodo un po' di respiro in più anche per le questioni tecniche che sembrano averli investiti al lancio. Da questo punto di vista, si capisce come mai Microsoft abbia deciso di spostare Avowed all'inizio del 2025, perché inserito sempre in questi giorni avrebbe veramente congestionato ancora di più il traffico, con troppi titoli a togliersi spazio a vicenda.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 20 novembre (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) Indubbiamente il titolo di maggior rilievo di questa mandata, l'arrivo di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ha un sentore di evento epocale per il panorama videoludico, soprattutto perché realizza quello che per anni sembrava essere un sogno irrealizzabile. Dopo il successo del primo capitolo, diventato un vero cult, una chiusura dello studio, una rifondazione e pure una guerra tra Russia e Ucraina che ha coinvolto direttamente il team di sviluppo, il secondo capitolo è finalmente arrivato ai giocatori e sembra una sorta di miracolo. Come abbiamo ben esposto nella nostra recensione di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, questo non è forse un titolo per tutti: è uno sparatutto con elementi RPG e survival dotato di un carattere fortissimo, è una sfida ardua e ha una ruvidità notevole anche in termini tecnici, ma è dotato di una personalità unica, proprio come si addice alle produzioni artigianali di qualità. Il nuovo capitolo è riuscito a mantenere intatte le caratteristiche che hanno fatto grande il capostipite, evolvendole ed espandendole, richiedendo magari qualche aggiustamento per rendere il tutto più funzionante possibile. Considerando la colossale patch del day one, d'altra parte, il gioco dovrebbe già aver ricevuto una netta spinta in questa direzione.

Genshin Impact (con benefit) - Cloud e Xbox Series X|S, 20 novembre (Game Pass Ultimate) Non proprio un'uscita legata esclusivamente al Game Pass, visto che Genshin Impact disponibile dal 20 novembre a chiunque su Xbox Series X|S con la sua distribuzione free-to-play, ma il lancio ottiene una celebrazione particolare per gli abbonati Ultimate attraverso la pubblicazione con un pacchetto di bonus di notevole interesse. Un incontro in Genshin Impact Si tratta comunque di un titolo di grande importanza che arriva finalmente su Xbox, dopo aver fatto sfaceli su PC, mobile e PlayStation, rappresentando ancora uno degli action RPG con elementi gacha più giocati in assoluto e avendo portato MiHoYo sul tetto del mondo. Per gli abbonati a Ultimate, il gioco propone ricompense progressive che verranno spedite automaticamente attraverso la posta interna, partendo con vari consumabili e risorse utili per avere subito un boost sul personaggio principale. È una partenza un po' ritardata rispetto alle altre piattaforme, ma il lato positivo è che i contenuti di Genshin Impact a questo punto sono veramente tantissimi, tutti da scoprire.

Little Kitty, Big City - Console, 20 novembre (Game Pass Standard) Dopo il debutto avvenuto direttamente nel catalogo del Game Pass Ultimate, Little Kitty, Big City si trasferisce anche nel catalogo Standard, portando con sé la bizzarra avventura di un gatto in una grande città. Il gatto protagonista di Little Kitty, Big City Si tratta di un gioco dai ritmi rilassati, che riesce in maniera convincente a calarci davvero nei panni di un gatto perso in una città, che deve trovare il modo di tornare a casa. Questo avviene attraverso tante piccole micro-avventure che compongono il percorso, trovando di volta in volta nuove azioni da svolgere e modi per risolvere i problemi in cui possiamo incappare all'interno dell'ampia ambientazione aperta. Sotto certi aspetti può ricordare Untitled Goose Game ma con un gatto protagonista, sebbene in questo caso l'intento sia un po' diverso e la struttura forse più compattata sull'obiettivo principale di cercare di ritrovare la strada di casa. Little Kitty, Big City è un gioco rilassante e adatto veramente a tutte le età, che può risultare di un certo valore per qualsiasi utente di Game Pass.

PlateUp! - Console, 20 novembre (Game Pass Standard) Uscito anche questo su Ultimate all'inizio dell'anno, PlateUp! è un altro titolo che si trasferisce questo mese su Game Pass Standard. Appartiene a quella sorta di filone dell'action multiplayer ad ambientazione culinaria, che può ricordare da vicino il celebre Overcooked. Una tipica situazione da gestire in PlateUp! Guardando un po' a questo (e relativo seguito), il team It's Happening propone la sua particolare interpretazione dell'azione culinaria con questo titolo che si inserisce in maniera ideale nell'offerta multiplayer di Game Pass, già piuttosto ricca su diversi altri fronti. Anche in questo caso, la gestione di un ristorante diventa una sorta di corsa a ostacoli all'interno di vari livelli generati in maniera procedurale, dove clienti e richieste si accumulano, i fornelli bruciano e i cuochi corrono disperatamente per cercare di salvare il salvabile e servire anche dei piatti edibili. La progressione con elementi roguelite completa il quadro di un titolo che punta all'assuefazione e all'azione compulsiva, cose che PlateUp! raggiunge piuttosto bene.

Nine Sols - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 26 novembre (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) RedCandleGames è un team indie di Taiwan che si è fatto conoscere soprattutto per avventure a sfondo horror dotate di atmosfera e narrazione avvolgenti, ma con Nine Sols ha voluto provare qualcosa di diverso, riuscendoci in pieno. Un affascinante scenario di Nine Sols Permane lo stile in 2D disegnato a mano e l'impostazione a scorrimento laterale, ma in questo caso la struttura del gioco è quella di un action platform caratterizzato da scontri piuttosto impegnativi, tanto da essere avvicinabile a un souls-like per quanto riguarda il sistema di combattimento, o a un ibrido sullo stile di Hollow Knight. Ispirato al folklore e alla mitologia asiatica, Nine Sols ci mette nei panni di Yi, antico eroe che viene risvegliato da un ragazzo nella terra dimenticata di New Kunlun. La battaglia che Yi dovrà ingaggiare contro le nove divinità che controllano il regno ci porta nel corso di una magica avventura tra scenari onirici e combattimenti tecnici e impegnativi, ma tutto caratterizzato da un fascino davvero molto particolare.

Aliens: Dark Descent - Cloud, Console e PC, 27 novembre (Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard) Tra le tante interpretazioni videoludiche del mondo di Aliens, una delle più azzeccate è risultata essere Aliens: Dark Descent, nonostante si presenti come una delle più strane, sulla carta. Uno degli oscuri corridoi di Aliens: Dark Descent In questo caso non abbiamo a che fare con un gioco d'azione, o con un survival horror: il titolo di Tindalos e Focus Entertainment è infatti uno strategico in tempo reale, che riesce a catturare perfettamente lo spirito della serie attraverso un'atmosfera praticamente perfetta, ispirata soprattutto alla tradizione del secondo film cinematografico, ma anche con un'ottima struttura di gioco. Ci troviamo dunque a comandare una squadra di Marine Coloniali sulla luna di Lethe, cercando di fermare l'insorgenza di xenomorfi che sembrano comparire ovunque: si tratta di scegliere e personalizzare le unità attraverso diverse specializzazioni ed evoluzioni, per poi guidarla al meglio attraverso sfide a difficoltà crescente, il tutto caratterizzato anche da una base narrativa particolarmente appassionante. Aliens: Dark Descent è un titolo davvero da non perdere, soprattutto per gli appassionati del franchise.