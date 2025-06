Un gioco amatoriale di Halo ha ricevuto la benedizione di Halo Studios

Halo Studios ha dato la sua benedizione a Spartan Survivors, un gioco amatoriale dedicato alla serie Halo. Come saprete, non è scontato che accada, visto che alcune compagnie sono davvero poco tolleranti verso l'utilizzo delle loro proprietà intellettuali, anche nell'ambito di progetti realizzati da fan e completamente gratuiti. Pensate alle molte mod di Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption 2 fatte chiudere da Take-Two, o all'azione capillare di Nintendo contro chiunque usi in qualche modo i suoi personaggi.

Fortunatamente ci sono anche degli studi più aperti, come Bethesda, che ha addirittura invitato gli autori di Skyblivion, una mod per Skyrim, a prendere un tè, o Halo Studios, che pare essere ben felice del lancio di Spartan Survivors.