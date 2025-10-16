The Messenger per PS5 è in sconto su Amazon al minimo storico

Su Amazon è disponibile The Messenger per PS5 a 19,99 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 25,41 €, permettendovi di risparmiare il 21%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.
Un gioco per gli amanti dei grandi classici
Si tratta di un platform d'azione dal gameplay dinamico, con nuove abilità da sbloccare, livelli nascosti, potenziamenti dei personaggi e tanto altro ancora. Il comparto grafico si basa su animazioni e sfondi a 8 e 16 bit. Il protagonista è un giovane ninja che dovrà consegnare una pergamena fondamentale per la sopravvivenza del suo clan, mentre un esercito di demoni assedia il suo villaggio.
Ricordiamo anche che il gioco include il DLC Picnic Panic, con tre nuovi livelli e boss, un nuovo cast di nemici, nuove stanze per le sfide, tanti manufatti e molto altro ancora. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione.