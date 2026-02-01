Final Fantasy 7 Remake e Dragon Quest 7 Reimagined primi nella classifica eShop di Nintendo Switch 2

Final Fantasy 7 Remake e Dragon Quest 7 Reimagined occupano rispettivamente il primo e il secondo posto nella classifica eShop dei giochi per Nintendo Switch 2, a dimostrazione del grande attaccamento dei giocatori Nintendo rispetto alle due serie Square Enix.
Nel caso di Dragon Quest 7 Reimagined, peraltro, il risultato è relativo unicamente alle prenotazioni, il che lascia presagire un probabile sorpasso la settimana prossima, quando l'atteso remake del classico jRPG sarà ufficialmente disponibile.
- Final Fantasy 7 Remake Intergrade
- Dragon Quest 7 Reimagined
- Dispatch
- Donkey Kong Bananza
- Leggende Pokémon: Z-A
- Animal Crossing: New Horizons
- GRID Legends: Deluxe Edition
- Dragon Quest 7 Reimagined Digital Deluxe Edition
- Mario Kart World
- Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV
A completare il podio troviamo Dispatch, che sta riscuotendo un grande successo anche sulle console Nintendo nonostante le censure, o più probabilmente alla luce di una distribuzione che non ha ben specificato questo spiacevole dettaglio agli utenti prima dell'acquisto.
La classifica dei giochi solo in digitale
Dispatch, finito al centro delle polemiche proprio per via di quanto appena riportato, domina la classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale, seguito in questo caso da GRID Legends: Deluxe Edition e dall'eccellente Hades 2.
- Dispatch
- GRID Legends: Deluxe Edition
- Hades 2
- Core Keeper
- The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition
- Stardew Valley
- Hollow Knight: Silksong
- MIO: Memories in Orbit
- Red Dead Redemption
- Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo
La top 10 vede quindi la presenza di Core Keeper e The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, l'immancabile Stardew Valley e Hollow Knight: Silksong.