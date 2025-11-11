Lenovo Legion Go S 2025: la console portatile da gaming in offerta su AliExpress con doppio sconto

La nuova console portatile di Lenovo unisce la potenza di un laptop da gaming con la libertà di una piattaforma handheld. Dotata di un display da 8 pollici a 120 Hz e del processore AMD Ryzen Z2 , offre prestazioni fluide e tempi di risposta minimi anche nei giochi più esigenti.

La Lenovo Legion Go S 2025 è disponibile su AliExpress a 405,96€ , con un prezzo di partenza di 480,96 € che scende grazie al coupon SDMULTI75 o, in alternativa, IT75 , per uno sconto immediato di 75 € . Inoltre, pagando con PayPal si ottiene un ulteriore sconto di 18 € sugli acquisti superiori a 150 €, portando il prezzo effettivo finale a 387,96 € (ma solo per oggi, 11 novembre). L'offerta è valida dall'11 al 19 novembre , utilizzabile una sola volta per utente, non cumulabile con altre promozioni e disponibile fino a esaurimento scorte per ordini spediti in Italia. Acquista qui Lenovo Legion Go S 2025 in offerta .

Potenza e portabilità per il gaming di nuova generazione

La Legion Go S 2025 è progettata per offrire un'esperienza da PC gaming completa in formato portatile. Con 16 GB di RAM e 512 GB di archiviazione SSD, garantisce caricamenti rapidi e multitasking impeccabile, mentre il sistema operativo Windows 11 Home consente di accedere a tutti i principali store e launcher di gioco.

Il design ergonomico e la qualità costruttiva tipica di Lenovo la rendono una delle proposte più interessanti nel panorama delle console portatili. Con la promozione in corso su AliExpress, valida fino al 19 novembre, questa è l'occasione perfetta per chi vuole portare le prestazioni di un vero PC gaming sempre con sé a un prezzo fortemente scontato.