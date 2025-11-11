Offerte AMD Ryzen su AliExpress: fino a 60€ di sconto su CPU Zen 4 e Zen 5

Su AliExpress sono attive nuove offerte dedicate ai processori AMD Ryzen, con sconti da 12€ a 60€ grazie ai coupon SDMULTI o IT relativi a ciascun modello. Tutte le promozioni sono valide dall'11 al 19 novembre, utilizzabili una sola volta per utente, non cumulabili con altre offerte e fino a esaurimento scorte per ordini spediti in Italia. Inoltre, solo oggi 11 novembre, è possibile ottenere uno sconto aggiuntivo con PayPal: 9 € per ordini sopra gli 80 € o 18 € per acquisti oltre i 150 €. Questo vantaggio si somma alle offerte con coupon, permettendo un risparmio extra sulle CPU Ryzen più richieste.