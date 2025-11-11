3

Offerte AMD Ryzen su AliExpress: fino a 60€ di sconto su CPU Zen 4 e Zen 5

Dai modelli 7500F fino ai più potenti 9800X3D e 9900X, AliExpress propone una nuova serie di sconti sui processori AMD con coupon attivi fino al 19 novembre.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   11/11/2025
AMD Ryzen

Su AliExpress sono attive nuove offerte dedicate ai processori AMD Ryzen, con sconti da 12€ a 60€ grazie ai coupon SDMULTI o IT relativi a ciascun modello. Tutte le promozioni sono valide dall'11 al 19 novembre, utilizzabili una sola volta per utente, non cumulabili con altre offerte e fino a esaurimento scorte per ordini spediti in Italia. Inoltre, solo oggi 11 novembre, è possibile ottenere uno sconto aggiuntivo con PayPal: 9 € per ordini sopra gli 80 € o 18 € per acquisti oltre i 150 €. Questo vantaggio si somma alle offerte con coupon, permettendo un risparmio extra sulle CPU Ryzen più richieste.

Le migliori CPU AMD in offerta

Questa nuova campagna di sconti copre tutte le esigenze: dal Ryzen 5 7500F, perfetto per configurazioni gaming di fascia media, fino ai modelli con 3D V-Cache come il 7800X3D e il 9800X3D, veri campioni di prestazioni nei giochi più esigenti. Chi cerca potenza multi-thread per la produttività può puntare sul Ryzen 9 9900X, mentre chi vuole un upgrade equilibrato troverà nei modelli 7700 e 9700X il miglior compromesso tra efficienza e prestazioni. Grazie ai coupon attivi fino al 19 novembre, è il momento ideale per aggiornare la propria build con una CPU AMD di ultima generazione a un prezzo davvero competitivo.

Segnalazione Errore
