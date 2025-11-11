Offerte AMD Ryzen su AliExpress: fino a 60€ di sconto su CPU Zen 4 e Zen 5

Su AliExpress sono attive nuove offerte dedicate ai processori AMD Ryzen, con sconti da 12€ a 60€ grazie ai coupon SDMULTI o IT relativi a ciascun modello. Tutte le promozioni sono valide dall'11 al 19 novembre, utilizzabili una sola volta per utente, non cumulabili con altre offerte e fino a esaurimento scorte per ordini spediti in Italia. Inoltre, solo oggi 11 novembre, è possibile ottenere uno sconto aggiuntivo con PayPal: 9 € per ordini sopra gli 80 € o 18 € per acquisti oltre i 150 €. Questo vantaggio si somma alle offerte con coupon, permettendo un risparmio extra sulle CPU Ryzen più richieste.
Le migliori CPU AMD in offerta
- AMD Ryzen 5 7500F - 107,22 € (anziché 119,22 €) con coupon SDMULTI12 o IT12
- AMD Ryzen 5 9600X - 144,92 € (anziché 164,92 €) con coupon SDMULTI20 o IT20
- AMD Ryzen 7 7700 - 144,78 € (anziché 164,78 €) con coupon SDMULTI20 o IT20
- AMD Ryzen 7 9700X - 217,75 € (anziché 237,75 €) con coupon SDMULTI20 o IT20
- AMD Ryzen 7 7800X3D - 238,37 € (anziché 278,37 €) con coupon SDMULTI40 o IT40
- AMD Ryzen 9 9900X - 308,28 € (anziché 348,28 €) con coupon SDMULTI40 o IT40
- AMD Ryzen 7 9800X3D - 338,03 € (anziché 398,03 €) con coupon SDMULTI60 o IT60
Questa nuova campagna di sconti copre tutte le esigenze: dal Ryzen 5 7500F, perfetto per configurazioni gaming di fascia media, fino ai modelli con 3D V-Cache come il 7800X3D e il 9800X3D, veri campioni di prestazioni nei giochi più esigenti. Chi cerca potenza multi-thread per la produttività può puntare sul Ryzen 9 9900X, mentre chi vuole un upgrade equilibrato troverà nei modelli 7700 e 9700X il miglior compromesso tra efficienza e prestazioni. Grazie ai coupon attivi fino al 19 novembre, è il momento ideale per aggiornare la propria build con una CPU AMD di ultima generazione a un prezzo davvero competitivo.