L'Ultimate Edition di Cyberpunk 2077 per PS5 è disponibile ad un super prezzo: sfrutta il coupon

Su AliExpress, oggi, viene messo a disposizione degli utenti un coupon dal valore di 5€, SDMULTI05 (o in alternativa IT05) che vi farà risparmiare sulla versione PS5 dell'Ultimate Edition di Cyberpunk 2077: prezzo totale e finale di 40,34€ . Puoi accedere alla promozione e acquistare il gioco direttamente tramite questo link .

Ulteriori dettagli sul gioco

Nei panni di un fuorilegge urbano potenziato ciberneticamente, avrai la libertà di creare la tua leggenda tra le strade illuminate dai neon di Night City. Potrai affrontare missioni pericolose, scoprire segreti nascosti e interagire con una moltitudine di personaggi indimenticabili, le cui vite cambieranno in base alle tue scelte. Night City è un mondo aperto ricco di attività: ogni quartiere nasconde luoghi da esplorare, opportunità da cogliere e persone con cui interagire, e sarai tu a decidere quando e come viverle.

Cyberpunk 2077

La città diventa così un palcoscenico dove ogni azione ha un impatto sul tuo percorso. Le decisioni prese durante il gioco base e in Phantom Liberty influenzano non solo il tuo destino, ma anche quello dei personaggi che incontri, creando una rete di conseguenze che rende ogni partita unica. Per una visione più completa dell'opera dai uno sguardo alla nostra recensione.