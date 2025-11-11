ASUS ROG Phone 9 Pro: lo smartphone da gaming definitivo in offerta su AliExpress

Il ROG Phone 9 Pro di ASUS è disponibile su AliExpress a 670,19 €, con un prezzo di partenza di 755,19 € che scende grazie al coupon SDMULTI85 o, in alternativa, IT85, per uno sconto immediato di 85 €. L'offerta è valida dall'11 al 19 novembre, utilizzabile una sola volta per utente, non cumulabile con altre promozioni e fino a esaurimento scorte per ordini spediti in Italia. In più, solo oggi 11 novembre, è attivo uno sconto PayPal di 18 € per spese superiori a 150 €, che porta il prezzo effettivo finale a 652,19 €. Acquista qui ASUS ROG Phone 9 Pro in offerta.

Il nuovo ROG Phone 9 Pro conferma la filosofia ASUS dedicata al gaming mobile, con prestazioni da primo della classe grazie al potente Snapdragon 8 Elite, un display AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate fino a 165 Hz e un sistema di raffreddamento ottimizzato per lunghe sessioni di gioco.