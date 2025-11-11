Smartphone Poco X7 Pro in sconto su AliExpress: ecco alcuni codici per risparmiare ulteriormente

Su AliExpress è disponibile lo smartphone Poco X7 Pro a un prezzo molto accessibile, in occasione del Single Day. Questo prodotto costa a partire da 211,48 € in base ai diversi tagli che potrete selezionare manualmente. Con il codice SDMULTI12 potrai risparmiare ulteriormente (se non dovesse funzionare, prova il codice IT12). Se sei interessato, puoi acquistare lo smartphone direttamente tramite questo link.

Prima di spiegarti tutto nel dettaglio, specifichiamo che queste offerte sono per i Single Day dall'11 al 19 novembre. Oltre ai codici sconto che inseriremo di seguito, è previsto anche uno sconto aggiuntivo PayPal così strutturato:

9 € di sconto con acquisto minimo di 80 €

con acquisto minimo di 80 € 18 € di sconto con acquisto minimo di 150 €

Questo tipo di sconto vale solo l'11 e il 17 novembre. Come sempre, inoltre, prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Ti ricordiamo che ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.