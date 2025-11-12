0

Qualcomm si prepara a portare i chip Snapdragon X Elite sui PC Android nel 2026

I chip Snapdragon X Elite sarebbero stati rilevati nei codici sorgente interni di Android 16 e suggeriscono l'arrivo imminente di PC Android basati su piattaforme Qualcomm.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   12/11/2025
PC Android con Snapdragon X Elite

I futuri PC Android saranno dotati dei chip Snapdragon X Elite di Qualcomm. Sappiamo infatti che il prossimo anno saranno disponibili i PC con sistema operativo Android, confermati proprio da Google e Qualcomm. Per ora le informazioni sono limitate, ma si parla già di un'"esperienza incredibile". In attesa di ulteriori informazioni, ecco cosa sappiamo.

I futuri PC Android e i chip in sviluppo

A riportare queste informazioni è stato l'analista @Jukanlosreve su X, precisamente con uno screenshot che mostra i chipset Snapdragon X in una sorta di codice sorgente interno. In particolare, è presente un riferimento a "Purwa", nome in codice della serie Snapdragon X, oltre ad essere presenti dei moduli legati ad Android 16. Chiaramente si tratta di informazioni da prendere con le pinze, in attesa di conferme o smentite.

"Qualcomm sta lavorando al supporto di Android 16 per i processori Snapdragon X Elite e Snapdragon X (serie)", si legge. "L'immagine mostra la lista del codice sorgente interno di Android 16 per "purwa" (Snapdragon X), e Qualcomm ha già caricato il codice Android per X Elite e X nel repository".

"Inoltre, il prossimo processore Windows on ARM (WoA) di Qualcomm, oltre alla versione ad alte prestazioni, avrà anche una variante simile allo Snapdragon X. Il nome in codice è "mahua" (麻花, una ciambella intrecciata), ma le specifiche tecniche non sono ancora confermate."

I piani di Qualcomm

In attesa di conferme effettive, ricordiamo che lo Snapdragon X Elite ha fatto il suo debutto nel 2024 e si è rivelato particolarmente efficace. Allo Snapdragon Summit 2025, il CEO di Qualcomm ha discusso dei futuri PC Android, manifestando grande entusiasmo per le potenzialità della nuova piattaforma.

Google e Qualcomm Lavorano a un PC con Android: il CEO di Qualcomm lo definisce "Incredibile" Google e Qualcomm Lavorano a un PC con Android: il CEO di Qualcomm lo definisce Incredibile

Anche se al momento le informazioni sono davvero scarse, un passo del genere rappresenterebbe un'evoluzione della piattaforma. Da ricordare, però, che nel 2026 arriverà la generazione X2 Elite, quindi l'attuale Snapdragon X Elite potrebbe sembrare meno innovativo.

#Tecnologia
