Non aspettare il Black Friday: Ghost of Yotei è in promo su Amazon, è (quasi) minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante su Ghost of Yotei, esclusiva PS5 che viene messa in offerta con uno sconto attivo dell'11% per un costo totale e finale d'acquisto di 71,76€. Si tratta di un prezzo che sale di qualche centesimo rispetto al minimo storico e di meno di 2€ dalla promo in fase di pre-order. Puoi effettuare l'acquisto tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui giù: Ghost of Yotei è un'avventura d'azione straordinaria ambientata tra le maestose terre che circondano il Monte Yōtei, dove natura selvaggia e cultura giapponese si fondono in un'esperienza visiva mozzafiato. Il giocatore può esplorare liberamente a piedi o a cavallo, interagendo con la gente del luogo, scoprendo antiche statue sacre e sbloccando nuove abilità e missioni secondarie.