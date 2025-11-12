0

Non aspettare il Black Friday: Ghost of Yotei è in promo su Amazon, è (quasi) minimo storico

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione interessante su Ghost of Yotei, l'esclusiva PS5 seguito dell'apprezzatissimo Ghost of Tsushima.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   12/11/2025
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante su Ghost of Yotei, esclusiva PS5 che viene messa in offerta con uno sconto attivo dell'11% per un costo totale e finale d'acquisto di 71,76€. Si tratta di un prezzo che sale di qualche centesimo rispetto al minimo storico e di meno di 2€ dalla promo in fase di pre-order. Puoi effettuare l'acquisto tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui giù: Ghost of Yotei è un'avventura d'azione straordinaria ambientata tra le maestose terre che circondano il Monte Yōtei, dove natura selvaggia e cultura giapponese si fondono in un'esperienza visiva mozzafiato. Il giocatore può esplorare liberamente a piedi o a cavallo, interagendo con la gente del luogo, scoprendo antiche statue sacre e sbloccando nuove abilità e missioni secondarie.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il sistema di combattimento, ispirato alle tecniche dei fuorilegge, offre un approccio dinamico e profondo: impugna la katana e affronta i nemici con colpi rapidi e precisi. Durante l'avventura, sarà possibile allenarsi con diversi sensei, ognuno esperto in stili differenti, per padroneggiare nuove armi e abilità che rendono ogni scontro unico e spettacolare.

Al centro dell'esperienza c'è una storia ricca di emozioni e colpi di scena, che segue le vicende di Atsu. Per un approfondimento sul titolo dai uno sguardo alla nostra recensione.

Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
