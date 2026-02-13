1

Ora Steam permette di aggiungere la propria configurazione hardware alle recensioni

Steam ha aggiunto una nuova caratteristica al suo client: la possibilità di inserire le configurazioni hardware nelle recensioni.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   13/02/2026
Il logo di Steam

Uno dei motivi per cui Steam è la piattaforma da gioco per PC più amata è l'enorme quantità di funzioni, utili a dare più informazioni possibili agli utenti, aumentandone al contempo il coinvolgimento. L'ultima novità, in ordine di tempo, è la possibilità di allegare alle recensioni dei giochi la propria configurazione hardware.

Come funziona

Come potete vedere nell'immagine sottostante, oltre a scegliere la visibilità e la lingua della recensione e oltre a indicare se si tratta di un prodotto ricevuto gratuitamente, sulla destra del campo principale dove scrivere il testo, è presente una nuova voce: "Allega le specifiche del PC a questa recensione".

La nuova funzione delle recensioni di Steam
La nuova funzione delle recensioni di Steam

Selezionando la nuova funzione, Steam aprirà automaticamente una finestra di dialogo, in cui raccoglierà le informazioni sull'hardware da pubblicare nella recensione.

Ci sono tante lamentele per le versioni Steam dei Dino Crisis, Capcom farà qualcosa? Ci sono tante lamentele per le versioni Steam dei Dino Crisis, Capcom farà qualcosa?

A cosa serve? Apparentemente a nulla, ma in realtà è molto utile per una questione di trasparenza. Ad esempio, se un utente si lamenta per le prestazioni di un dato gioco, guardando la sua configurazione hardware diventa possibile verificare l'adeguatezza del sistema su cui ha provato a farlo girare. Se vogliamo, la cosa può tornare molto utile anche agli sviluppatori, che così possono rendersi conto più velocemente dei sistemi su cui ci sono più problemi.

In ogni caso, si tratta di una funzione in più, il che non è per niente male, tutto considerato.

