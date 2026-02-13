YouTube arriva finalmente su Apple Vision Pro in versione nativa: dopo due anni di attesa

Dopo oltre due anni di attesa, YouTube lancia ufficialmente un'app nativa per Apple Vision Pro. L'app per visionOS sarà disponibile da giovedì e consentirà agli utenti di accedere all'intero catalogo della piattaforma, inclusi video tradizionali, Shorts, contenuti in 3D, 360 gradi e VR180. Il visore di Apple, arrivato sul mercato più di due anni fa, non aveva ancora ricevuto un'app ufficiale dedicata a YouTube.
Prima del lancio del dispositivo, la società aveva dichiarato di non avere in programma lo sviluppo di un'app nativa per la piattaforma. Tuttavia, pochi giorni dopo l'uscita del Vision Pro nei negozi, YouTube cambiò posizione, affermando che un'app dedicata era "nella roadmap".
YouTube su Apple Vision Pro: tutti i formati disponibili
Secondo quanto dichiarato da Corey Nord, portavoce di Apple, l'app visionOS permetterà di fruire di tutti i formati disponibili su YouTube, offrendo un'esperienza completa e ottimizzata per la realtà mista. L'integrazione nativa dovrebbe garantire una migliore resa dei contenuti immersivi, in particolare per i video tridimensionali e quelli a 360 gradi, valorizzando le potenzialità del dispositivo.
Nel periodo di assenza di un'app ufficiale, la community aveva trovato soluzioni alternative. Tra queste spiccava Juno, un'app non ufficiale sviluppata da Christian Selig, già noto per aver creato Apollo, popolare client per Reddit poi chiuso. Juno era disponibile al lancio del Vision Pro, ma è stata rimossa dall'App Store nell'ottobre 2024.
Cosa rappresenta YouTube per Apple Vision Pro?
Il debutto dell'app YouTube rappresenta un passo importante per l'ecosistema visionOS, che continua ad arricchirsi di applicazioni di primo piano. La disponibilità di un servizio così centrale per la fruizione di contenuti video potrebbe contribuire ad aumentare l'attrattiva del Vision Pro, soprattutto per gli utenti interessati a esperienze immersive e multimediali.
Con questa mossa, YouTube completa finalmente la propria presenza sulle principali piattaforme, offrendo agli utenti Apple Vision Pro un accesso diretto e ottimizzato al servizio. Che cosa ne pensate? Siete degli utilizzatori del dispositivo Apple? Fateci sapere la vostra nei commenti.