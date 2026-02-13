YouTube arriva finalmente su Apple Vision Pro in versione nativa: dopo due anni di attesa

Dopo oltre due anni di attesa, YouTube lancia ufficialmente un'app nativa per Apple Vision Pro. L'app per visionOS sarà disponibile da giovedì e consentirà agli utenti di accedere all'intero catalogo della piattaforma, inclusi video tradizionali, Shorts, contenuti in 3D, 360 gradi e VR180. Il visore di Apple, arrivato sul mercato più di due anni fa, non aveva ancora ricevuto un'app ufficiale dedicata a YouTube.

Prima del lancio del dispositivo, la società aveva dichiarato di non avere in programma lo sviluppo di un'app nativa per la piattaforma. Tuttavia, pochi giorni dopo l'uscita del Vision Pro nei negozi, YouTube cambiò posizione, affermando che un'app dedicata era "nella roadmap".