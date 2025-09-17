Disponibile la demo di Little Nightmares 3 che vi terrorizzerà per circa mezz'ora

L'editore Bandai Namco e lo sviluppatore Supermassive Games hanno pubblicato la demo ufficiale dell'horror Little Nightmares 3 su tutte le piattaforme. Quindi, adesso è possibile provare il gioco per circa 30 minuti prima dell'uscita, che avverrà il 10 ottobre 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam e Microsoft Store).
I dettagli della demo
Per festeggiare, è stato pubblicato anche un nuovo trailer, di circa un minuto, che mostra alcuni frammenti della demo.
Considerate che non è possibile trasportare i progressi di gioco nella versione finale, nonostante la demo sia stata ritagliata dalla sezione iniziale, la Necropoli.
Editore e studio di sviluppo ci tengono anche a far sapere che Little Nightmares III è una storia indipendente e che, di conseguenza, non è necessario aver giocato ai capitoli precedenti per goderselo. Chiaramente le citazioni non mancano, ma è possibile viverlo come un'esperienza autonoma.
Little Nightmares 3 racconta di Low e Alone, due amici che si ritrovano intrappolati nel mondo onirico della Spirale. Per fuggire, dovranno contare l'uno sull'altro per riuscire a sopravvivere, mentre una minaccia più grande li osserva nell'ombra. Per la prima volta nella serie, è possibile giocare in cooperativa online, oltre che in single player (il secondo personaggio viene guidato dall'intelligenza artificiale).