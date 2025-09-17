Disponibile la demo di Little Nightmares 3 che vi terrorizzerà per circa mezz'ora

L'editore Bandai Namco e lo sviluppatore Supermassive Games hanno pubblicato la demo ufficiale dell'horror Little Nightmares 3 su tutte le piattaforme. Quindi, adesso è possibile provare il gioco per circa 30 minuti prima dell'uscita, che avverrà il 10 ottobre 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam e Microsoft Store).