Hori ha svelato una telecamera per Nintendo Switch 2 utilizzabile anche in modalità portatile

Hori , un produttore di periferiche di terze parti con molti prodotti con licenza ufficiale Nintendo, ha annunciato una mini telecamera USB per Nintendo Switch 2 pensata per essere utilizzata sia quando la console è nel dock che in modalità portatile , in modo da poter sfruttare ovunque e in qualsiasi momento le funzionalità di GameChat.

Un'ottima soluzione per chi vuole usare la chat video in modalità portatile

In alternativa, è possibile rimuovere il dispositivo dalla base e connetterlo a Switch 2 direttamente tramite la porta USB che si trova sulla parte superiore della console. In questo modo è possibile usare la chat video di Switch 2 anche in mobilità, il che potrebbe rivelarsi un grande punto di forza per alcuni giocatori.

Il lato negativo? Purtroppo, come per la camera Pianta Piranha, anche in questo caso il dispositivo cattura le immagini in bassa risoluzione. Per la precisione parliamo di 480p, contro i 1080p della telecamera ufficiale di Nintendo, ben al di sotto degli standard odierni.

Per il momento il prodotto non è stato confermato ancora per il mercato nostrano. A ogni modo, gli accessori di Hori sono molto diffusi anche in Italia, quindi forse è solo una questione di tempo. Il prezzo segnalato su Amazon.jp è di 3,981 yen, ovvero circa 24,5 euro, con data di uscita fissata al 5 giugno, ovvero lo stesso giorno del lancio di Nintendo Switch 2.