Maelle nel cosplay di megalcarmen da Clair Obscur Expedition 33 si gode una baguette

Clair Obscur Expedition 33 è stata una delle grandi sorprese della stagione: sebbene ci fosse tanta attesa e interesse per il videogioco, fino al lancio nessuno era certo sarebbe stato un capolavoro. Per fortuna per il team francese, l'apprezzamento per l'opera è stato enorme e il successo si è visto anche tramite i social, ad esempio con i cosplay. Ora possiamo vedere ad esempio il cosplay di Maelle realizzato da megalcarmen che si gode una baguette.

Maelle è uno dei personaggi giocanti di Clair Obscur Expedition 33: è una giovane ragazza che decide di unirsi alla Spedizione 33, sebbene abbia di fronte a sé ancora diversi anni prima di essere costretta a partire. Si sente soffocata nella città di Lumiere dove vive la sua gente e vuole vedere il Continente, cercando di raggiungere la Pittrice insieme ai suoi amici.