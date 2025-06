MindsEye pare aver bloccato almeno uno stream sponsorizzato: sarà per i problemi tecnici?

Per farlo, ha deciso di cancellare almeno uno stream sponsorizzato su piattaforme come Twitch.

MindsEye è arrivato e non pare aver colpito nel segno, per usare un eufemismo, soprattutto a causa di una serie di problemi tecnici tra bug, glitch e non solo. Il team non apprezza certo che si parli del gioco in questo modo e ha ora deciso di evitare che l'opera sia messa troppo sotto i riflettori.

La testimonianza di MindsEye

Ad esempio, potete vedere qui sotto un video tratto da una diretta dello streamer CohhCarnage, il quale stava per dare il via a una presentazione sponsorizzata (ovviamente in modo esplicito) di MindsEye ma pochi minuti prima dell'avvio della diretta ha ricevuto la comunicazione di non procedere e che la sponsorizzazione era stata rimandata a data da definirsi.

Lo streamer conferma che non è una pratica comune per una sponsorizzazione e ammette di essere sorpreso di quanto successo, chiudendo il discorso dicendo che a suo parare è stata un'ottima idea: non dice il motivo per cui la pensa in questo modo, ma possiamo supporre sia lo stesso nostro, ovvero che è meglio non dare uno spazio pubblico al videogioco fino a quando i problemi non saranno risolti.

Va anche detto che pare difficile che gli autori non sapessero che MindsEye soffriva di questi problemi, visto che sono alquanto diffusi, ma forse c'è stata una sorta di "disconnessione" tra reparto di sviluppo e reparto marketing. Non ci resta che attendere e vedere se MindsEye sarà in grado di riprendersi.

Cio che sappiamo per certo è che il team di MindsEye ha perso due figure chiave della compagnia a una settimana dal lancio.