PlayStation: Haven non sta solo creando un gioco, sta cambiando il modo in cui si creano i giochi

Tramite una nuova intervista rilasciata ad Axios, Haven - uno dei team di PlayStation Studios - ha svelato qualche retroscena sul proprio team e su quanto sta accadendo dietro le quinte. In breve, Haven non sta solo creando un nuovo gioco, ma sta anche cambiando il modo nel quale questi sono sviluppatori.

L'obiettivo di Haven, si spiega, è di creare un sistema di sviluppo basato sul cloud che permetta di accedere a più collaborazioni, interazioni più rapide e lavoro simultaneo più efficiente. In pratica, dal loro punto di vista si tratta di creare il Google Docs del mondo dello sviluppo dei videogiochi.

La tecnologia di Haven però non è ancora a tale livello, ma lo studio sta lavorando a un approccio cloud sin da quanto è stato aperto, anche perché nel primo periodo non aveva un ufficio nel quale radunarsi. Attualmente, più del 30% dei 115 dipendenti di Haven lavorano sulla creazione di strumenti cloud, IA e machine learning, con l'obiettivo di rendere lo sviluppo più efficente.

I loghi di PlayStation Studios e Haven

Haven sta anche esplorando la possibilità di usare IA e machine learning per aiutare nella creazione della grafica. I dipendenti stanno cercando di capire se è possibile usare l'IA per creare versioni base dei personaggi per un gioco, ad esempio, che possono poi essere personalizzati dagli artisti del team.

Haven conferma però che non vuole solo lavorare sulle innovazioni tecnologiche per lungo tempo, ma vuole anche produrre un gioco di qualità. Per ora non possiamo sapere di cosa si tratti, ma come già detto in passato si tratterà di un live-service multigiocatore AAA.