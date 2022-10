Offerte Amazon: notebook Predator Triton 300 con RTX 3060 al minimo storico con le Esclusive Prime

Oggi è il 12 ottobre 2022 e questo significa che è il secondo giorno delle Offerte Esclusive Prime di Amazon Italia. Anche oggi l'e-commerce offre tanti sconti interessanti ai quali potranno accedere solo gli iscritti a Prime, come ad esempio il notebook Predator Triton 300 con un RTX 3060 e un i7-11370H e 16 GB di RAM. Lo sconto segnalato è di 500€. Il prezzo consigliato per questo notebook è 1.499€. Il prezzo attuale è il migliore di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il notebook Predator Triton 300 monta un Inter Core i7-11370H, una RAM da 16 GB DDR4, un SSD da 512 GB, un display da 14 pollici IPS in FHD 144 Hz e una scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3060 da 6 GB. L'OS è Windows 11.

Notebook Predator Triton 300

