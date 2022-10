Overwatch 2: dopo i problemi al lancio, Blizzard offre ricompense ai giocatori

Overwatch 2 ha avuto un lancio un po' problematico dal punto di vista tecnico, a causa di attacchi DDoS e sovraffollamento sui server, oltre ad alcune questioni più interne da aggiustare come i bug, dunque Blizzard ha deciso di offrire alcune ricompense ai giocatori per farsi perdonare degli inconvenienti e ringraziare per l'accoglienza comunque piuttosto calorosa.

Abbiamo visto proprio ieri che Bastion e Torbjörn sono stati rimossi temporaneamente e che il gioco ha ricevuto un terzo attacco DDoS, dopo essere passato attraverso il bug dell'acquisto automatico e altri due attacchi DDoS precedenti, dunque si può dire che il lancio di Overwatch 2, nonostante sia stato accolto positivamente da stampa e pubblico, sia stato un po' travagliato.



Per mettere un po' di pace, Blizzard ha allora deciso di regalare qualcosa: si parla di due weekend di punti esperienza bonus aggiuntivi, che consentiranno ai giocatori di avanzare più velocemente nel Battle Pass, oltre a un nuovo Charm a forma di medpack e una skin chiamata Cursed Captain Reaper, che potete vedere nelle immagini qui sopra all'interno del tweet ufficiale.

Per il resto, il gioco continua il suo percorso appena avviato, considerando che la strada davanti è decisamente lunga. Nel frattempo è già un titolo particolarmente giocato e trasmesso su Twitch, mentre per quanto ci riguarda vi rimandiamo alle nostre valutazioni con la recensione di Overwatch 2.