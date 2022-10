Romancelvania, il provato di un Castlevania sentimentale pieno di mostri sexy

Drac ha il cuore spezzato ed è caduto in depressione. Tutto il suo potere non gli è servito a niente e non è riuscito a lenire le sue pene amorose. Per questo vive da secoli in solitudine e ha mandato il suo castello in rovina, lasciandolo in preda ai suoi servitori, che ormai gozzovigliano liberamente senza più curarsi di lui o lei (a seconda del sesso che si sceglie all'inizio del gioco). La situazione è decisamente grave, essendo Drac parte dell'equilibrio universale tra bene e male, così Morte decide di intervenire. Attiratolo fuori dal castello con uno stratagemma, lo intrappola in un reality show pieno di mostri contro cui combattere e di mostri sexy da conoscere e, nel caso, frequentare o sedurre. In fondo Drac è decisamente avvenente, in entrambe le versioni, ed è uno spreco sapere che sta affogando nella sua tristezza. Prima di aprire le danze però, la Morte gli toglie tutti i suoi immensi poteri, che dovrà recuperare durante lo show. Non sia mai che abbia un vantaggio e che il pubblico si annoi guardandolo in azione.

Incuriositi dalla trama, abbiamo provato Romancelvania, non rimanendo affatto delusi.