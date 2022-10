Dontnod, team di Life is Strange e Vampyr, lancerà 8 giochi nuovi tra il 2023 e il 2025

Dontnod ha un programma molto pieno per quanto riguarda le uscite dei prossimi anni, con l'intenzione di lanciare 8 nuovi giochi tra il 2023 e il 2025, tutti in produzione già avviata e senza molti dettagli al riguardo.

Non è la prima volta che emergono piani molto ambiziosi per l'etichetta francese, salita alle luci della ribalta con Life is Strange ma autrice anche di Vampyr e Remember Me, tra gli altri.

Vampyr, un'immagine del gioco

Dontnod col tempo è cresciuta e, da team indie, si è trasformata in un publisher, e proprio in questo ruolo ha intenzione di far uscire ben 8 giochi tra il 2023 e il 2025, che saranno probabilmente sviluppati anche da altri team.

Purtroppo non ci sono dettagli su questi otto progetti, tranne il fatto che sembra trattarsi di "creazioni originali", cosa che potrebbe comprendere anche nuovi proprietà intellettuali, oltre a quelle già note e registrate da parte dell'etichetta in questione. Tra questi, cinque sono giochi auto-pubblicati, un gioco è in co-produzione con Focus Entertainment e due sono giochi affidati a team esterni, in particolare Tolima e Tiny Bull, pubblicati comunque da Dontnod.

Abbiamo parlato proprio il mese scorso del contratto firmato con Tiny Bull per un nuovo gioco di ruolo d'azione non annunciato, mentre Tolima è un nuovo team di sviluppo belga. Per quanto riguarda la collaborazione con Focus Entertainmet, il primo titolo che viene in mente è Vampyr e c'è la possibilità che questo nuovo progetto abbia a che fare con il titolo in questione.

Life is Strange è stato invece abbandonato dal team, dunque non è probabilmente presente tra i nuovi progetti in sviluppo.