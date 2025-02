Marvel Rivals riceverà una modalità cooperativa PvE? Ecco la risposta di NetEase

Questo è stato uno dei temi trattati in una recente intervista di IGN a Weicong Wu. Il producer di NetEase a questo proposito non si è sbilanciato troppo, affermando che al momento non c'è nulla di concreto nei piani del team di sviluppo , che tuttavia sperimenta continuamente nuovi contenuti e sarebbe ben disposto di offrire al pubblico una modalità PvE se questa si dovesse rivelare valida e divertente.

Le parole del producer di NetEase

"Per ora non abbiamo alcun tipo di piano per dei contenuti PvE, ma il nostro team di sviluppo sperimenta continuamente nuove modalità di gioco. Quindi, se dovessimo scoprire che una nuova modalità di gioco specifica è abbastanza divertente, la porteremmo ovviamente al nostro pubblico."

Groot in Marvel Rivals

Wu ha aggiunto che NetEase sa benissimo che un contenuto del genere è bramato da una fetta importante del pubblico di Marvel Rivals e potrebbe incentivare l'arrivo di nuovi giocatori, ma che il fulcro dell'esperienza rimane il multiplayer PvP. Al contrario, una modalità cooperativa potrebbe rappresentare un contenuto secondario più leggero e meno impegnativo.

"Sì, crediamo che ad alcuni dei nostri giocatori piacerebbe una modalità PvE. Tuttavia, anche se realizzassimo un'esperienza PvE hardcore, sarebbe completamente diversa da quella attuale. Quindi il nostro team di sviluppo ha sperimentato continuamente diversi approcci per raggiungere questo obiettivo, magari una modalità più leggera, per vedere cosa potrebbe funzionare per il nostro gioco".

Le dichiarazioni del producer arrivano pochi giorni dopo che i dataminer hanno trovato quello che sembra essere un grande boss all'interno dei file di gioco di Marvel Rivals, che sembrava per l'appunto suggerire l'arrivo di una modalità PvE.