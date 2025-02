Monster Hunter Wilds non avrà un Assedio al lancio, non è nei piani di Capcom per ora

"Attualmente, per Monster Hunters Wilds, il gameplay è basato sul multiplayer a quattro giocatori. Come abbiamo fatto per Monster Hunter World, che ha ricevuto dopo il lancio la Kulve Taroth, che era un raid per 16 giocatori, al momento non abbiamo in programma qualcosa di simile per l'endgame di Monster Hunter Wilds", hanno dichiarato in un'intervista con MP1ST.

Ryozo Tsujimoto e Yaya Tokuda, il producer e il director di Monster Hunter Wilds , hanno svelato che al momento il team di sviluppo non ha dei piani per un Assedio , o comunque una modalità a mo' di raid con più di quattro giocatori, che dunque non sarà presente nell'endgame del gioco, almeno non al lancio .

Al lancio il focus sul multiplayer a quattro giocatori

Per chi non lo sapesse, gli Assedi sono cacce impegnative con meccaniche speciali contro creature particolarmente coriacee in cui più squadre di giocatori affrontano lo stesso mostro. Il contributo di tutti determina la quantità di ricompense una volta ucciso o scacciato il mostro. In Monster Hunter World sono presenti due Assedi, quello della Kulve Taroth e del Safi'jiva, entrambi aggiunti rispettivamente al gioco base e l'espansione Iceborne con un aggiornamento gratuito dopo la pubblicazione.

La Kulve Taroth in Monster Hunter World

Alla domanda se l'assenza di un Assedio è dovuto a motivi tecnici, Tokuda e Tsujimoto hanno spiegato che la scelta è stata intenzionale e hanno lasciato intendere che anche Wilds in futuro potrebbe ricevere un contenuto simile tramite un update. Tuttavia, al momento l'obiettivo del team è quello di dare modo agli utenti di divertirsi e acclimatarsi alle meccaniche di gameplay del nuovo capitolo della serie prima di proporre sfide avanzate e particolari, come per l'appunto i raid.

"In Monster Hunter World, la quest dell'Assedio non era disponibile nel gioco, ma è stata aggiunta come aggiornamento dopo il lancio del gioco. Come in Monster Hunter World, vogliamo che gli utenti di Monster Hunter Wilds si abituino prima al gameplay e si divertano, per poi passare alla parte più impegnativa. Quindi nel gioco, quando lo pubblicheremo, non abbiamo in programma dei raid. È simile a come abbiamo gestito Monster Hunter World, non li abbiamo aggiunti subito intenzionalmente, non è una questione tecnica".

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Monster Hunter Wilds sarà disponibile dal 28 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Durante questo fine settimana si sta svolgendo l'ultima sessione di open beta, che offre la possibilità di cacciare vari mostri e creare tramite l'editor il proprio personaggio e trasferirlo al gioco completo.