Nintendo Switch Sports, abbiamo provato l’erede di Wii Sports

Per tutti

LA personalizzazione dell'avatar di Nintendo Switch Sports

Il cuore di Nintendo Switch Sports, come lo fu per i suoi predecessori, non è nei numeri, ma nel divertimento che è in grado di elargire pochi secondi dopo aver impugnato un Joy-Con. Come da tradizione, infatti, tutti o quasi gli sport possono essere completati semplicemente agitando un unico controller in maniera molto simile a quanto andrà fatto a schermo. In altre parole per fare un dritto a tennis andrà fatto col braccio un movimento dall'esterno all'interno, così come per una schiacciata il braccio andrà mosso dall'alto verso il basso. In alcuni casi si potranno utilizzare entrambi i Joy-Con, a volte da impugnare nella mani, altre da fissare alla gamba attraverso la fascia inclusa con la versione su scheda del gioco, che è poi la stessa di Ring Fit Adventure.

Grazie alla semplificazione delle discipline proposte, come sempre piuttosto asciutte e in alcuni aspetti automatizzate, e alla precisione dei Joy-Con è semplice e immediato entrare in sintonia con Nintendo Switch Sports, una cosa che ha sempre reso la serie molto adatta a essere giocata da persone di tutte le età. Il tutorial che c'è prima di ogni sport, fortunatamente saltabile a piè pari, spiega per filo e per segno tutto quello che si può fare nel gioco, poi il resto sta ai giocatori.

Come sempre, infatti, dietro il velo superficiale si nasconde un certo grado di profondità che consente ai giocatori più bravi di fare quel qualcosa in più rispetto agli ultimi arrivati. Che comunque potranno sorprendere i veterani scimmiottando correttamente i movimenti delle discipline reali o semplicemente attraverso qualche colpo di fortuna.

In altre parole i capovolgimenti di fronte sono sempre all'ordine del giorno e anche chi è più dotato (capirete meglio nel paragrafo successivo) rischia di perdere contro chi lo è molto meno (capirete meglio nel paragrafo successivo).