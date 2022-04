PS5 da GameStop in vendita domani 13 aprile, ecco i dettagli su come acquistarla

PS5 Standard sarà disponibile per l'acquisto presso GameStop domani, mercoledì 13 aprile 2022, sempre con la formula vista nelle scorse settimane, con la console dunque che sarà in vendita in bundle con altri prodotti con la disponibilità annunciata in diretta su Twitch. Di seguito i dettagli su come acquistarla.

La versione standard di PS5, ovvero quella con lettore, sarà in vendita sul sito ufficiale della catena il 13 aprile a partire dalle 16:00 in poi. Come per le scorse settimane, durante una diretta sul canale ufficiale Twitch di GameStop Italia, che inizierà alla stessa ora, verrà comunicato quando la console sarà effettivamente acquistabile. Il consiglio dunque, dato che PS5 sarà come al solito disponibile in quantità estremamente limitate, è quello di seguire la diretta fin dall'inizio, tenendovi pronti ad effettuare l'ordine non appena verrà annunciata la disponibilità.

Al momento non sono stati svelati dettagli precisi sul bundle PS5 di GameStop di domani. Tuttavia, considerando quanto accaduto le scorse settimane, probabilmente includerà un secondo Dualsense, un telecomando multimediale, un film in Blu-Ray e una serie di giochi, oltre ovviamente a PS5 Standard. Per quanto riguarda il prezzo, supponiamo che anche questa volta si aggirerà sui 700 euro. In ogni caso vi aggiorneremo sulle nostre pagine non appena ci saranno maggiori dettagli in merito.

Giusto per fare un esempio, il precedente bundle proposto da GameStop includeva: PS5 Standard Edition, un controller Dualsense in colorazione Starlight Blue, un telecomando multimediale, una copia del film Zack Snyder's Justice League in Blu-Ray 4K, Call of Duty: Vanguard, Watch Dogs Legion e Ride 4, il tutto al prezzo di 699,98 euro.

Che ne pensate? Proverete ad aggiudicarvi uno dei bundle di PS5 che verranno resi disponibili domani?