Fire Emblem Warriors: Three Hopes, trailer presenta personaggi e meccaniche di gameplay

Nintendo ha pubblicato sul suo canale YouTube un nuovo trailer di Fire Emblem Warriors: Three Hopes, spin-off in salsa musou di Three Houses in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch quest'estate. Il filmato di oggi, che potrete visualizzare nel player qui sopra, si concentra soprattutto sui personaggi e le meccaniche di gioco del titolo di Koei Tecmo.

Il video si apre presentando una misteriosa mercenaria (ma a quanto pare potremo determinarne il sesso) conosciuta sui campi di battaglia come Ashen Demon. Successivamente ci viene offerta una panoramica dei personaggi principali di Fire Emblem Warriors: Three Hopes, tra cui il/la protagonista Shez, Edelgard, Dimitri, Claude e altri personaggi che i fan della serie hanno già conosciuto in Fire Emblem: Three Houses.

La seconda parte del filmato invece ci offre un assaggio dialcune delle caratteristiche del gameplay, come lo schieramento e la gestione delle unità in campo, il sistema "Adjutants" che permette di eseguire poderosi attacchi di coppia e tutte le dinamiche pre-battaglia, come l'esplorazione del campo base e la possibilità di addestrarsi con scontri uno contro uno o far imparare una nuova classe al protagonista.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Fire Emblem Warriors: Three Hopes sarà disponibile a partire dal 24 giugno in esclusiva per Nintendo Switch.