No Man’s Sky: il prossimo update sarà a tema pirati spaziali? Un indizio da Sean Murray

Pur essendo passati sei anni dall'uscita, Hello Games ha intenzione di espandere ulteriormente No Man's Sky grazie a nuovi aggiornamenti. E a tal proposito, in queste ore Sean Murray potrebbe aver svelato un indizio sul prossimo update gratuito, che a quanto pare potrebbe essere incentrato sui pirati spaziali.

Come segnala PCGamer, Murray ha pubblicato su Twitter un post con l'emoji di una bandiera pirata. Non ha aggiunto altro, ma tanto è bastato per mettere in moto la fantasia della community, con molti che credono che quello del boss di Hello Games sia un indizio sul tema del prossimo aggiornamento.

A onor del vero, i pirati in No Man's Sky già esistono, ma il loro ruolo è piuttosto limitato, dato che si tratta fondamentalmente di gruppi di nemici guidati dall'IA da abbattere durante l'esplorazione dello spazio. Tuttavia le cose potrebbero cambiare con il prossimo aggiornamento gratuito. Su Reddit le ipotesi sono le più disparate, dall'introduzione di una nuova fazione formata da pirati spaziali con annesse attività criminali, a un nuovo sistema di taglie e navi spaziali da fuorilegge, fino a una modalità PvP a tema.

Insomma per ora siamo nel reame delle speculazioni, dunque non ci resta che aspettare novità ufficiali da parte di Hello Games. L'ultimo aggiornamento di No Man's Sky, Sentinel, è disponibile dallo scorso febbraio, dunque probabilmente ci sarà da attendere ancora diversi mesi prima della prossima espansione.