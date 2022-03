PS5 da GameStop disponibile in vendita oggi, 30 marzo 2022: come acquistarla

PS5 Standard sarà nuovamente disponibile all'acquisto da GameStop oggi, mercoledì 30 marzo 2022, con un nuovo drop in quantità limitata e con la console inclusa in un bundle che include altri prodotti. Di seguito i dettagli e come acquistarla.

La console sarà acquistabile in un bundle che include: PS5 Standard Edition, un controller Dualsense in colorazione Starlight Blue, un telecomando multimediale, una copia del film Zack Snyder's Justice League in Blu-Ray 4K, Call of Duty: Vanguard, Watch Dogs Legion e Ride 4. Al momento non è noto il prezzo del bundle, ma come la settimana scorsa dovrebbe essere di 699,98 euro. Aggiorneremo la notizia non appena ci saranno maggiori dettagli in merito.

PS5 sarà disponibile all'acquisto presso il portale web di GameStop oggi (30 marzo 2022) in un momento non precisato dalle 16:00 alle 18:00 a questo link.

Come la settimana scorsa, il drop avverrà in un momento qualsiasi in questo lasso di tempo, con la disponibilità che verrà annunciata in diretta di GameStop TV su Twitch. Dunque vi consigliamo di seguire la livestream fin dall'inizio e stare pronti ad acquistare la console non appena sarà disponibile. Inoltre nel corso della diretta sarà possibile acquistare una copia di Kirby e La Terra Perduta a prezzo scontato.

PS5

PS5 è la nuova console da gaming Sony, lanciata a novembre dello scorso anno. È disponibile in due versioni: la Standard Edition (499.99 euro) e la Digital Edition (399.99 euro) priva di lettore fisico Blu-Ray e dunque solo compatibile con i contenuti digitali.

Compatibile con PlayStation VR e con il catalogo giochi PS4, PS5 include il nuovo controller DualSense, dotato di numerose tecnologie avanzate che garantiscono un maggiore coinvolgimento nell'azione di gioco, su tutti il feedback aptico e i trigger adattivi, che modificano la resistenza alla pressione a seconda delle esigenze.

La console è equipaggiata con una GPU AMD Radeon RDNA (Radeon DNA) da 10.28 TFLOPs e una CPU x86-64-AMD Ryzen Zen2 8 core/16 thread. PS5 è retrocompatibile con il 99% dei giochi PS4, molti dei quali godranno di miglioramenti tecnici sulla nuova console.