Forspoken: nuovo video gameplay con combattimenti, esplorazione e magie

Forspoken è protagonista di un nuovo corposo video gameplay pubblicato dalla redazione di GameInformer, in cui possiamo ammirare in azione il nuovo gioco per PS5 e PC di Square Enix in nuove sequenze inedite di combattimento ed esplorazione.

Il filmato, lungo poco meno di dieci minuti, mostra Frey, la protagonista di Forspoken, alle prese con vari nemici che popolano le terre di Athia e possiamo vederla in azione mentre esegue rapidi colpi a fil di lama e magie, come al solito particolarmente curate visivamente. Tra queste ce n'è anche una che permette di evocare degli spiriti umanoidi infuocati, che danno man forte al giocatore in combattimento.

Il video mostra anche varie sequenze di esplorazione con alcune location inedite, tra cui una città in rovina inclinata su un fianco. Come viene spiegato nel video, Frey può muoversi velocemente, eseguire grandi balzi ed evitare di subire danni da caduta usando una magia di levitazione, con gli spostamenti governati da una barra della stamina. Alla fine del filmato vediamo anche uno scontro con un mini-boss, già visto nel video gameplay pubblicato alcuni giorni fa.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Forspoken sarà disponibile per PS5 e PC a partire dall'11 ottobre 2022. In una recente intervista con GameInformer gli sviluppatori hanno affermato che miglioreranno il gioco da qui all'uscita sulla base dei feedback dei giocatori, ad esempio riducendo la frequenza dei dialoghi.