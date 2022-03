Xbox Game Pass: Resident Evil Village in arrivo? La risposta di Major Nelson di Microsoft

Larry Hryb di Microsoft, anche conosciuto sul web con il nickname Major Nelson, ha commentato le recenti indiscrezioni che vogliono Resident Evil Village in arrivo su Xbox Game Pass, il servizio ad abbonamento di Xbox Series X|S, One e PC. Stando alle sue parole, "al momento non c'è nessun piano" per includere il titolo Capcom nel catalogo del servizio.

Come riportato alcuni giorni fa, un leak dell'Xbox Store polacco indicava Resident Evil Village come parte del catalogo di Xbox Game Pass, alimentando dunque le speranze di vederlo incluso nella prima mandata di giochi in arrivo nel catalogo del servizio di aprile 2022.

In risposta alle voci di corridoio, Larry Hyrb è intervenuto su Twitter spiegando che quello dello store polacco si è trattato semplicemente di un errore generato quando il gioco è stato scontato con le ultime offerte e che al momento Microsoft non ha nessun piano per aggiungere l'horror di Capcom al catalogo del Game Pass.

"Si trattava di un errore relativo alla modalità di visualizzazione di uno sconto per il titolo nel Microsoft Store e da allora è stato corretto. Al momento non ci sono piani per portare Resident Evil Village su Game Pass", afferma Major Nelson.

Detto questo, non è escluso che Resident Evil Village non arrivi su Xbox Game Pass prima o poi. In fondo nel catalogo del servizio nel tempo sono approdati diversi titoli di punta del publisher giapponese, come ad esempio Monster Hunter World, Devil May Cry 5 e Resident Evil 7.