PlayStation: Mike Bithell suggerisce agli indie di rimandare i propri reveal, annuncio in vista?

Mike Bithell ha condiviso tramite Twitter un messaggio, suggerendo agli sviluppatori di giochi indie di rimandare gli annunci dei propri prodotti. Il tutto sembra legarsi ai rumor secondo i quali Sony PlayStation ha in serbo altri reveal oltre a quello di PS Plus avvenuto ieri. Le opzioni sono molteplici, da God of War Ragnarok a PlayStation VR2.

Il messaggio di Mike Bithell è stato condiviso tramite Twitter. L'uomo ha scritto: "Hey, indie... magari rimandate quell'annuncio di un poco". Si tratta di una frase sibillina, ma è facile capire che Bithell sa che qualcosa sta per accadere e non vuole che un gioco indie - che di norma ottiene poca attenzione - venga completamente dimenticato sotto la valanga di notizie legate a un qualcosa di molto più grosso.

Bithell è un noto sviluppatore di giochi indie. Ha realizzato Thomas was alone, John Wick Hex, Volume e The Solitaire Conspiracy. Non è un leaker, quindi il fatto che si sia lasciato andare a una dichiarazione di questo tipo porta a pensare che in qualche modo sia direttamente coinvolto con qualsiasi tipo di annuncio sia in arrivo.

Come detto, il nuovo annuncio potrebbe essere legato a PlayStation. Anche se Bithell non ha indicato nulla di specifico, in questi giorni sono molteplici i rumor a riguardo. L'annuncio del nuovo abbonamento PS Plus non sarebbe l'unica novità di Sony, secondo le voci, ma non è noto cos'altro potrebbe essere mostrato.

Un'opzione è un trailer o l'annuncio di uno State of Play dedicato a God of War Ragnarok, prossimo grande gioco di PlayStation. Una seconda possibilità è un evento dedicato a PlayStation VR2, la nuova piattaforma per realtà virtuale che Sony ha portato anche alla recente GDC. Se Bithell stesse sviluppando un gioco per PS VR2, saprebbe probabilmente che un annuncio è in arrivo.

Ovviamente si tratta solo di speculazioni per il momento. La cosa migliore è attendere. Se un annuncio è in arrivo, lo scopriremo entro poche ore.