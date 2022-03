Elden Ring: 5 trucchi per sopravvivere più facilmente

Se state faticando a dare un senso ad alcune situazione o semplicemente volete qualche consiglio per ottimizzare il vostro tempo oltre a quelli che vi abbiamo già dato nei giorni scorsi, ecco 5 meccaniche che il gioco non dice e che noi invece vogliamo spiegarvi.

Ormai l'avrete capito. Elden Ring è un gioco unico. Enorme e pieno di cose da fare, profondo e capace di mettere in difficoltà persino i veterani dei souls. Questo perché introduce una serie di meccaniche inedite e nel farlo fa di tutto per tenere il giocatore il più possibile all'oscuro del loro preciso funzionamento.

Abbastanza presto nel gioco scoprirete l'uso delle Fonti Spiritiche , sorgenti ascensionali utili per raggiungere delle grandi altezze mentre siete a cavallo di Torrente. Quello che potreste non aver ancora notato, però, è che potete sfruttarle anche nel modo opposto, ovvero per atterrare da grandi altezze senza subire danni da caduta. E non serve nemmeno di allinearsi perfettamente, perché le fonti coprono anche una piccola area intorno a loro.

Anche questa meccanica è un po' nascosta ma sì, in Elden Ring torna la possibilità di prendere a calci i nemici. Per farlo non c'è un tasto dedicato e occorre essere disarmati: a quel punto potete usare il calcio come abilità e far barcollare i nemici armati di scudo, rompendo le loro difese.

Siete di fronte a un dirupo e non sapete se il messaggio che vi invita a saltare è uno scherzo di cattivo gusto? Cercate una scorciatoia ma vorreste evitare di perdere le vostre sudate rune per una caduta maldestra? Bene, allora le pietre arcobaleno sono quello che fa per voi. Mettetevi sul ciglio della rupe dalla quale vorreste lanciarvi e buttatene un paio di sotto: se rimangono intatte, il tuffo dovrebbe lasciarvi in vita. Se vanno in frantumi, beh... è probabile che sia il presagio della fine che farebbero le vostre ossa. Attenti però, perché potreste subire dei danni anche se le pietre rimangono intatte. In tal caso valutate la possibilità di usare il cotone morbido per ridurre gli effetti del tuffo.

Siete invece in difficoltà contro un boss e avete bisogno di rune ? In questo caso andate alla ricerca dei nemici con gli occhi dorati e luccicanti, perché ucciderli vi farà avere molte più rune del normale. Allo stesso modo, se durante la notte cominciano a cadere dal cielo delle foglie dorate, allora quello è il momento di darci dentro con la caccia ai nemici: vi daranno più rune e oggetti migliori.

La via del button mashing

Se pensate che il button mashing non sia utile in Elden Ring vi sbagliate di grosso. O meglio, è utile in una specifica circostanza. Se siete fan dei giochi FromSoftware saprete infatti che ci sono infatti alcuni nemici che usano delle prese con attacchi non parabili. Alcuni vi tengono bloccati per diversi secondi e vi colpiscono più volte. In questi casi, però, non siete del tutto indifesi: se cominciate a premere i tasti dorsali e frontali del controller, infatti, potrete liberarvi più facilmente. Non ne uscirete del tutto indenni, ma almeno potreste aver salva la vita.

Ci sono molti altri consigli che potremmo darvi, ma non vogliamo rovinarvi troppo il piacere della scoperta. Vi aspettiamo quindi nei commenti, per sapere direttamente da voi quali trucchetti avete trovato in questi primi giorni nell'Interregno.