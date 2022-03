Genshin Impact: promozione per PlayStation Plus gratuita ora disponibile, ecco i bonus esclusivi

Tramite il PlayStation Store, possiamo scoprire che è disponibile una promozione per PlayStation Plus dedicata a Genshin Impact, il gioco free to play di miHoYo. Si tratta di una serie di bonus disponibili in formato gratuito per gli abbonati di Sony.

Potete reclamare questa promozione per PlayStation Plus a questo indirizzo del PlayStation Store.

La Promozione per PlayStation Plus di Genshin Impact include:

Hero's Wit ×20

Mystic Enhancement Ore ×15

Mora ×50,000

Fragile Resin ×2

La descrizione precisa anche che, una volta riscattato il pacchetto, si deve accedere a Genshin Impact tramite il PlayStation Network entro e non oltre 365 giorni. Avete quindi un anno per avviare il gioco su PS4 o PS5 per sbloccare effettivamente i contenuti della promozione per PlayStation Plus.

Immagine ufficiale della Promozione per PlayStation Plus di Genshin Impact

Il pacchetto sarà disponibile sullo Store fino all'11 maggio 2022 (precisamente fino alle 00:00, ora italiana). Avete più di un mese per reclamare questo pacchetto, ma è meglio farlo immediatamente per non dimenticarsene.

Vi segnaliamo infine, sempre a tema Genshin Impact, un nuovo trailer per Ayato che mostra il suo sistema di combattimento.