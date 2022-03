Genshin Impact: un nuovo trailer per Ayato in combattimento

Genshin Impact torna a mostrarsi con un nuovo trailer, in questo caso interamente incentrato sul personaggio di Kamisato Ayato, illustrato in combattimento contro gli agenti Fatui e con qualche elemento narrativo a corredo.

Ayato è un personaggio a 5 stelle di Genshin Impact, protagonista di un nuovo banner introdotto con la versione 2.6 del gioco e dunque particolarmente in vista in questo periodo. Armato di spade dalle lame luminescenti, Ayato si mostra sempre particolarmente freddo e deciso durante il combattimento.

Come riferisce proprio durante le scene illustrate nel trailer, il personaggio in questione ha subito costantemente attentati da parte di vari agenti, tanto da riuscire a prendere ormai con una certa tranquillità la situazione in cui si trova in questa scena di gameplay, con numerosi agenti Fatui che cercano di ucciderlo ma che vengono eliminati sistematicamente.

Le abilità in combattimento di Ayato gli consentono di modificare la propria stance il set di mosse, con attacchi normali che possono essere facilmente potenziati anche grazie all'uso della sua spada caratteristica, chiamata Haran Geppaku Futsu.

Nel frattempo, rimaniamo in attesa dell'update 2.7 di Genshin Impact, che dovrebbe portare con sé i personaggi di Yelan e Kuki Shinobu, come annunciato ufficialmente da MiHoYo nei giorni scorsi.